Боярский о поражении «Зенита» от «Бетиса»: «Обидно, что уступили из-за неожиданных ляпов. Дзюба молодец, хороший гол забил, боролся. Азартный, энергичный!»

поделился мнением о поражении от «Бетиса» в .

– Конечно, есть чувство досады. Сами себе проиграли. Такие ошибки… Эх. Обидно, что еще сказать?

– «Зенит» наиграл на ничью?

– Однозначно. Кстати, когда только ехал на стадион, склонялся именно к ничейному результату. И ведь были хорошие отрезки. Но на все 90 минут нас, увы, не хватило. Были и провалы.

– Почему же так слабо начали матч? Испугались «Бетиса»?

– Не думаю, что именно испугались. Дело точно не в страхе. Просто не проснулись и пропустили дважды. Слава богу, что собрались, сравняли. С «Бетисом» было непросто. Амбициозная, быстрая команда. Тем не менее «Зенит» смотрелся на фоне испанцев весьма достойно. Даже после третьего пропущенного гола, думал, что в итоге не проиграем. Но…

– Сильно разочарованы?

– Большого разочарования нет. Давайте подождем ответного матча. Обидно, что уступили из-за каких-то неожиданных ляпов. Все-таки играли дома при такой поддержке. Видимо, страдает игровая дисциплина.

– Время Ракицкого в «Зените» подошло к концу?

– Я бы не был столь категоричен. Он замечательный игрок. Бывают такие матчи… В эпизоде с третьим голом и Ракицкий, и Кержаков допустили неточность. Недопоняли друг друга. Эх…

– «Зениту» нужен новый вратарь?

– Это решение должен принимать Семак. Я очень хорошо отношусь ко всем Кержаковым. С симпатией. Они многое дали «Зениту». Однако вчерашняя игра оставляет желать лучшего.

– Как вам Дзюба?

– Молодец. Хороший гол забил, боролся. Азартный, энергичный!

– Шансов пройти совсем мало?

– Понятия не имею. Сейчас возобновляется наш чемпионат, «Зенит» будет постепенно набирать форму. Посмотрим, – сказал Боярский.