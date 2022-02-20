Златан о будущем: «Именно Ибра решает, когда остановиться. Меня списывают со счетов, но это лишь мотивирует»

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном завершении карьеры.

«С травмами непростая ситуация. У меня было не так много пауз в карьере, но в последние годы я часто вынужден пропускать матчи, у меня были даже серьезные травмы.

Но именно Ибра решает, когда остановиться. Многие люди списывают меня со счетов, но меня это только мотивирует», – сказал нападающий в эфире Radio 105.

В текущем сезоне 40-летний швед провел 15 игр в чемпионате Италии, забив 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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