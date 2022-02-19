Златан Ибрагимович: «Я не был счастлив в «Барселоне», мне не хватало адреналина»

рассказал, что не был счастлив во время выступлений за «Барселону».

Нападающий ответил на вопрос о бывшем вице-президенте , который пригласил его в итальянский клуб в 2010 году.

«Я очень его люблю. Когда я был в «Барселоне», я не был счастлив, мне не хватало адреналина. Адриано позвонил мне и сказал: «В этот раз ты вернешься в Италию и будешь играть за «Милан». Он приехал ко мне домой и сказал: «Я не уйду, пока ты не согласишься»

Когда я ушел, я был очень зол на него, мы не разговаривали 8 месяцев. Я сказал ему продать всю команду, но не меня. Он пообещал не продавать меня, но летом объяснил ситуацию, и меня продали в «ПСЖ». Я не был счастлив», – сказал Ибрагимович.