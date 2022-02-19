«Милан» предложит Златану контракт с зарплатой 3 млн евро в год, с бонусами за матчи и голы – до 5 млн. Шведу будет 41 год в октябре

Нападающий Златан Ибрагимович может продлить контракт с «Миланом».

«Россонери» готовы предложить новое соглашение шведу, которому в октябре исполнится 41 год. Однако Златан должен будет пойти на существенное понижение зарплаты.

Сейчас форвард зарабатывает 7 миллионов евро в год. По новому контракту миланцы готовы платить ему 3 млн в год. Вместе с бонусами – за проведенные матчи и голы – сумма может вырасти до 5 млн, утверждает Sportmediaset.

Златан примет решение о своем будущем после мартовских стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022. Он хочет вместе со Швецией сыграть на чемпионате мира.

Ибрагимович забил 8 голов в 15 матчах Серии А – он лучший бомбардир в турнире. Статистика шведа – здесь.