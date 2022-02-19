Златан Ибрагимович: «Мне интересна идея стать актером. Но с футболом ничто не сравнится. Когда я вернусь, то разнесу стадион»

допустил, что может стать актером.

40-летний нападающий порассуждал о будущем в эфире Radio 105.

«Я верю во все, что делаю. Не знаю, как долго я буду играть, но я всегда стараюсь выйти за пределы возможного. Зачем быть нормальным, когда можно стать сильнее?

Насчет будущего – посмотрим. Мне интересно кое-что, например, идея стать актером. Что-то, что даст мне адреналин. Но с футболом ничто не сравнится.

Я должен изменить ситуацию. У меня много проектов, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжать быть футболистом. Когда я вернусь [после травмы], я разнесу весь стадион», – заявил швед.