Златан Ибрагимович: «Мне интересна идея стать актером. Но с футболом ничто не сравнится. Когда я вернусь, то разнесу стадион»

Златан Ибрагимович допустил, что может стать актером.
40-летний нападающий «Милана» порассуждал о будущем в эфире Radio 105.
«Я верю во все, что делаю. Не знаю, как долго я буду играть, но я всегда стараюсь выйти за пределы возможного. Зачем быть нормальным, когда можно стать сильнее?
Насчет будущего – посмотрим. Мне интересно кое-что, например, идея стать актером. Что-то, что даст мне адреналин. Но с футболом ничто не сравнится.
Я должен изменить ситуацию. У меня много проектов, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжать быть футболистом. Когда я вернусь [после травмы], я разнесу весь стадион», – заявил швед.