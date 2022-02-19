«Барса» готова сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком команды и лидером проекта, чтобы убедить его перейти

готова сделать самым высокооплачиваемым игроком команды.

Несмотря на конкуренцию со стороны других топ-клубов, каталонцы по-прежнему намерены подписать форварда дортмундской .

«Барса» готова выплатить отступные 75 млн евро и заплатить крупные комиссионные агенту норвежца .

У «Барселоны» есть ряд аргументов, с помощью которых она хочет убедить Холанда перейти. «Блауграна» хочет убедить 21-летнего игрока, что он будет лидером нового проекта клуба в окружении молодых талантов.

Также «Барселона» хочет сделать упор на том, что переход к ним выгоден Холанду с маркетинговой точки зрения, так как «Барса» лидирует по числу подписчиков в соцсетях.

Кроме того, несмотря на свое финансовое положение, «Барселона» готова платить Холанду 20 миллионов евро в год по пятилетнему контракту, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Тайная встреча Холанда с Зиданом в офисе adidas. «Реал» по-шпионски заманивает форварда