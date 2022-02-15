Мичу о встрече с Холандом: «Он не останется в «Боруссии», думаю. Эрлинг хочет в клуб, который претендует на победу в ЛЧ»

Бывший форвард «Суонси» и Мичу рассказал о недавней встрече с форвардом .

«Мы пообщались с Холандом. Думаю, он не останется в «Боруссии». Он хочет перейти в очень сильную команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов.

У меня сложилось впечатление, что он ищет долгосрочный проект. Он рассказал мне, что ему нравится Испания.

Спортивная составляющая волнует его больше, чем финансовая. Если Мбаппе перейдет в «Реал», думаю, «Барса» будет хорошим вариантом», – сказал Мичу.

Кумир Холанда – подзабытый испанец Мичу (один топовый сезон за «Суонси»). Эрлинг даже тегал его на своих фотках в инстаграме

Тайная встреча Холанда с Зиданом в офисе adidas. «Реал» по-шпионски заманивает форварда