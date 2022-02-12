Директор «Барсы» о трансфере Холанда: «Не могу называть имена. Мы работаем, чтобы у нас был конкурентоспособный состав»

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Директор «Барселоны» Матеу Алемани ответил на вопрос о возможном подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Я не могу называть имена. Единственное, что я могу сказать – то, что «Барселона» остается одним из лучших клубов в мире, и наша цель всегда состояла в том, чтобы у нас был самый конкурентоспособный состав. Мы работаем над этим».

О том, зависит ли подписание Холанда от зарплатного лимита

«Мы усердно работаем. Нужно анализировать каждую ситуацию.  Наем футболиста отличается от найма любого другого сотрудника. М

ногое нужно принимать во внимание – например, финансовый фэйр-плей. Это очень сложно», – сказал Алемани. 

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