Директор «Барсы» о трансфере Холанда: «Не могу называть имена. Мы работаем, чтобы у нас был конкурентоспособный состав»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани ответил на вопрос о возможном подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Я не могу называть имена. Единственное, что я могу сказать – то, что «Барселона» остается одним из лучших клубов в мире, и наша цель всегда состояла в том, чтобы у нас был самый конкурентоспособный состав. Мы работаем над этим».
О том, зависит ли подписание Холанда от зарплатного лимита
«Мы усердно работаем. Нужно анализировать каждую ситуацию. Наем футболиста отличается от найма любого другого сотрудника. М
ногое нужно принимать во внимание – например, финансовый фэйр-плей. Это очень сложно», – сказал Алемани.