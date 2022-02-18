Гендиректор «Зенита» пригласит Валиеву, Щербакову и Трусову на матчи клуба

Александр Медведев пригласит российских фигуристок, выступивших на Олимпиаде-2022, на матчи команды в Санкт-Петербург.
– Считаю, самое главное, что олимпийское золото в одиночном женском фигурном катании у нас и серебро тоже.
И моя тезка Саша Трусова установила рекорд, выполнив пять четверных прыжков. Блестящая программа Ани Щербаковой – прочувственная, художественная, техничная. Думаю, любая из наших девушек была достойна выиграть Олимпиаду.
Камила Валиева, к сожалению, не смогла выдержать давление. На ее месте никто не смог бы выдержать такое отношение.
Мне кажется, что Баху (глава МОК заявил, что штаб тренера Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к Валиевой после проката произвольной программы, и напомнил про расследование по делу о допинге – прим. Sports.ru) следует заняться своими олимпийскими делами, а не комментировать, как мы должны встречать наших героинь.
– Планируете пригласить героинь Олимпиады на матчи «Зенита»?
– Мы неоднократно это делали и будем использовать такую возможность, как только она появится, – сказал генеральный директор «Зенита».
Камила Валиева стала 4-й на Олимпиаде в личном турнире. Анна Щербакова выиграла золото, а Александра Трусова – серебро.
Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник
«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб