Гендиректор «Зенита» пригласит Валиеву, Щербакову и Трусову на матчи клуба

пригласит российских фигуристок, выступивших на Олимпиаде-2022, на матчи команды в Санкт-Петербург.

– Считаю, самое главное, что олимпийское золото в одиночном женском фигурном катании у нас и серебро тоже.

И моя тезка Саша Трусова установила рекорд, выполнив пять четверных прыжков. Блестящая программа Ани Щербаковой – прочувственная, художественная, техничная. Думаю, любая из наших девушек была достойна выиграть .

, к сожалению, не смогла выдержать давление. На ее месте никто не смог бы выдержать такое отношение.

Мне кажется, что Баху (глава МОК заявил, что штаб тренера Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к Валиевой после проката произвольной программы, и напомнил про расследование по делу о допинге – прим. Sports.ru) следует заняться своими олимпийскими делами, а не комментировать, как мы должны встречать наших героинь.

– Планируете пригласить героинь Олимпиады на матчи «Зенита»?

– Мы неоднократно это делали и будем использовать такую возможность, как только она появится, – сказал генеральный директор .

Камила Валиева стала 4-й на Олимпиаде в личном турнире. выиграла золото, а – серебро.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб