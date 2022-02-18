Никита Кацалапов: «Хочется сказать нашим девчонкам, что они очень крутые. Фигурное катание этой Олимпиады войдет в историю и не забудется никогда»

Российские фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, прокомментировал итоги женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022.

Победу одержала , завоевала серебро, стала 4-й.

«Тысяча эмоций. И хочется просто сказать нашим девчонкам, что они очень крутые!

Анюта Щербакова – умница, собралась и все сделала! Саша Трусова – вышла и отбомбила такой прокат, дух захватывало! Камилочка Валиева – держись, зайка, мы все с тобой! Ты настоящий боец, сражалась до последнего.

Накал эмоций сейчас нереальный у всех, и это понятно. Но уже точно ясно, что фигурное катание этой однозначно войдет в историю и не забудется никогда», – написал Кацалапов.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник