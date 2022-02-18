Никита Кацалапов: «Хочется сказать нашим девчонкам, что они очень крутые. Фигурное катание этой Олимпиады войдет в историю и не забудется никогда»

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Российские фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, прокомментировал итоги женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022. 

Победу одержала Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебро, Камила Валиева стала 4-й.

«Тысяча эмоций. И хочется просто сказать нашим девчонкам, что они очень крутые!

Анюта Щербакова – умница, собралась и все сделала! Саша Трусова – вышла и отбомбила такой прокат, дух захватывало! Камилочка Валиева – держись, зайка, мы все с тобой! Ты настоящий боец, сражалась до последнего.

Накал эмоций сейчас нереальный у всех, и это понятно. Но уже точно ясно, что фигурное катание этой Олимпиады однозначно войдет в историю и не забудется никогда», – написал Кацалапов. 

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

 
 
 
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Публикация от Никита Кацалапов (@nikita_katsalapov)

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