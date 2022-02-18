Василий Уткин: «Болел за Щербакову, потому что в нужный момент она выдает максимум. А ведь он у нее меньше, чем у конкуренток – они инопланетянки»

Журналист и блогер подвел итоги женского турнира в фигурном катании на Олимпиаде-2022.

Победу одержала россиянка , серебро – у , их соотечественница – 4-я.

«Две крайне драматичные ситуации состоялись на этой неделе.

У меня какие-то смешанный чувства – с одной стороны, конечно, совершенно отвратительная история с Камилой Валиевой. Пусть даже в итоге она породила смешной мем: впервые в жизни уже фактом, а не просто шуткой, стало «Дед, выпей свои таблетки сам». Как известно, по версии, которая сейчас является официальной, запрещенный препарат попал в организм Камилы Валиевой, потому что эти таблетки пил ее дедушка.

Много слов сказано, что это ребенок, переживания – все это абсолютно правильно. А вы о дедушке-то подумали? Который сердечник. Как он все это на родине пережил?

Знаете, честно вам скажу, я болел за Щербакову. Болел за нее с самого начала. Потому что другие наши девушки – до известной степени инопланетянки. Трусова – феноменальный атлет, не думаю, что кто-либо еще в ближайшем будущем станет так прыгать. Камила Валиева – действительно удивительно одаренная девушка, не мне вам объяснять.

А Щербакова – это настоящий спортсмен. Она всегда умела в нужный момент выдать свой максимум. А ведь ее максимум меньше того, на что способны ее конкурентки. Я всегда за людей болею», – сказал Уткин.

Наше женское катание – самое сильное, но самое несчастное. Валиевой нужна тишина, Трусовой – время, а Щербаковой – право на праздник

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