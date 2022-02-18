Президент «Урала» о 10-м месте России в рейтинге УЕФА: «Почему мы должны быть выше Голландии? Там везде футбольные поля, в Австрии – тоже»

высказался о 10-м месте России в таблице коэффициентов УЕФА.

– Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов . Это же провал? Кажется, что невозможно так низко падать.

– Все возможно, если мы идем на 10-м месте. Мы вкладываем много денег, но что-то недорабатываем. Я вижу причину в детско-юношеском футболе.

Ко мне приходил в команду Лунгу (футболист сборной Замбии, – прим. Sports.ru), ему было лет 19-20, и он технически оснащен лучше, чем наши 19-летние футболисты! Это смешно.

Раньше была хорошая грузинская школа, украинская и российская. А сейчас этого нет. Раньше были более техничные южные команды, сейчас все поменялось.

– Согласны, что у нас чемпионат слабый?

– Почему слабый?! Я не могу так сказать! Чем РПЛ слабее, например, Болгарии или Сербии? Мы не слабее их.

Я не могу сказать, что у нас очень слабый чемпионат, сейчас просто пошли на спад. К нам приезжает Малком и Клаудиньо. Это очень хорошие игроки.

– Эти хорошие игроки приезжают только в «Зенит». Мы же хотим равняться не на Болгарию. Амбиции же выше? Нельзя же находиться ниже, чем Голландия?

– Почему нельзя? В Голландии везде есть футбольные поля, везде! В Австрии тоже везде есть! Почему мы должны быть выше Голландии? Зачем? У них ведь тоже амбиции большие, – сказал президент .