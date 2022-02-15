«Налейте нам допинга разного, мы сразу на Олимпиаду поедем? В лучшем случае полоборота сделаем». Президент «Урала» о Валиевой

Президент футбольного клуба высказался после выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на в Пекине.

«Надо отдать должное Камиле, что при таком давлении она выдержала все испытания. Думаю, справедливость восторжествует, ее и сборную России никто не тронет. Препарат для сердца, который у нее нашли… Ну, никто так не прыгает в мире, как она. Сейчас нам с вами налейте допинга разного, мы сразу на Олимпиаду поедем? В лучшем случае полоборота сделаем (смеется).

Очень рад, что девочка лидирует, дай бог, чтобы все было хорошо. А то мы заранее сегодня повесили золотые медали биатлонистам. Так что подождем 17 февраля, будем переживать за Камилу, чтобы она еще раз стала олимпийской чемпионкой», – сказал Иванов.