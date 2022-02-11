Президент «Урала» за расширение РПЛ со следующего сезона: «Это даст толчок нашему футболу. Тренеры будут доверять молодым»

Президент «Урала» выступил за расширение .

– Всегда положительно относился к этой инициативе, потому что 16 клубов на такую большую страну – это мало. У нас каждая четвертая команда может вылететь, и это неправильно. Тренер не может ставить молодых игроков, потому что идет борьба за выживание – он лучше выпустит ветерана, на которого больше надежды.

Расширение лиги даст толчок нашему футболу, тренеры будут смелее доверять молодым. Я всегда выступал за 18 команд в лиге, мы это уже не раз обсуждали. Понятно, что следующий сезон получится очень тяжелым – запланирован чемпионат мира, не очень понятно, когда нам стартовать. Но я двумя руками за расширение уже со следующего сезона.

– Не получится так, что у нас будет не одна проблемная команда, как «Тамбов», который спасали всем миром, а сразу три?

– А почему так должно произойти? Я не знаю, что получилось у «Тамбова», и почему они так бесславно закончили свое существование. Когда они играли первый год, у них был бюджет 600 миллионов, остались в Премьер-лиге, и все у них шло нормально. Это потом уже что-то произошло.

Но если у команды нет денег, надо закончить. И ничего в этом страшного нет. Клуб может сняться по ходу турнира, что тут такого. А если завтра одному из лидеров чемпионата перестанут давать деньги? Что тогда делать? Плюс сейчас мы будем больше зарабатывать за счет телевидения.

Команды должны стремиться в Премьер-лигу, но при этом жить по средствам, не платить большие зарплаты. Если у вас нет на это денег, то не надо покупать футболистов за большие суммы.

Помню, когда вышел в Премьер-лигу, набежали со всех сторон агенты разные: «О, вам надо усиливаться, надо сразу сделать бюджет полтора-два миллиарда, вы чего, вы вылетите, срочно ищите деньги».

Вместо этого остались с теми ребятами, с которыми выходили в Премьер-лигу, усилили только пару позиций. Да, было тяжело, шли на последнем месте, пришлось менять тренера. Но как-то сохранились и вот играем в Премьер-лиге. 18 команд смогут существовать, я за расширение, – сказал Иванов.