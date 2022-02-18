Уткин о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно. Затормозился вопрос, будем надеяться, что его так и замылят»

высказался о паспорте болельщика.

«Затормозился вопрос о Fan ID. Будем надеяться, что его так и замылят в конце концов, потому что ничего более бредового придумать себе невозможно.

Наконец-то на стороне болельщиков выступил серьезный функционер, а именно генеральный директор футбольного клуба , который на словах как бы поддержал введение Fan ID.

Он сказал: чего бояться еще одного документа, ведь при покупке айфона вы предоставляете массу всяческой информации. Тем самым господин Медведев просто показал всем, что нахрен не нужен никакой Fan ID. Систем контроля и так вполне достаточно», – заявил журналист.

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