Дзюба об ответной игре с «Бетисом»: «Зениту» будет очень тяжело»

Форвард Артем Дзюба оценил шансы «Зенита» в ответной игре с .

В первом стыковом матче Лиги Европы за выход в 1/8 финала «Зенит» дома проиграл «Бетису» (2:3).

– Что скажешь о шансах перед ответной игрой?

– Очень тяжело там будет, откровенно говоря. Мы понимаем, что они ротируют состав, но я думаю, что у них каждый игрок примерно одного уровня, плюс-минус. Играть с такими мастеровитыми парнями интересно. Вот и проверим себя на этом фоне. Мы стремимся к этому.

Я давно говорю, что «Зенит» не имеет права на европейской арене играть – особенно дома – боязливо. Мы всегда должны атаковать и идти вперед. Это мое мнение, меня никто не переубедит, – сказал Дзюба.

«Зенит» испортил игру глупыми ошибками: Ракицкий не успевал, команда сбоила, Кержаков подвел

