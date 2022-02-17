Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче ЛЕ с «Бетисом»

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Нападающий «Зенита» Юри Алберто вышел на замену в матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3, второй тайм).

Бразилец, пополнивший состав «Зенита» в зимнее трансферное окно, вышел на замену на 65-й минуте матча. Он появился на поле вместо полузащитника Клаудиньо Родригеса

За 20-летнего форварда «Зенит» заплатил 24 млн евро, он подписал 5-летний контракт с клубом.

Чуть позднее на поле появился форвард Иван Сергеев, перешедший в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой. Он заменил нападающего Артема Дзюбу, который отметился голом в сегодняшнем матче.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.

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