Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче ЛЕ с «Бетисом»

Нападающий «Зенита» вышел на замену в матче плей-офф против (2:3, второй тайм).

Бразилец, пополнивший состав в зимнее трансферное окно, вышел на замену на 65-й минуте матча. Он появился на поле вместо полузащитника .

За 20-летнего форварда «Зенит» заплатил 24 млн евро, он подписал 5-летний контракт с клубом.

Чуть позднее на поле появился форвард Иван Сергеев, перешедший в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой. Он заменил нападающего Артема Дзюбу, который отметился голом в сегодняшнем матче.

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