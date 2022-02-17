Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче ЛЕ с «Бетисом»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто вышел на замену в матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3, второй тайм).
Бразилец, пополнивший состав «Зенита» в зимнее трансферное окно, вышел на замену на 65-й минуте матча. Он появился на поле вместо полузащитника Клаудиньо Родригеса.
За 20-летнего форварда «Зенит» заплатил 24 млн евро, он подписал 5-летний контракт с клубом.
Чуть позднее на поле появился форвард Иван Сергеев, перешедший в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой. Он заменил нападающего Артема Дзюбу, который отметился голом в сегодняшнем матче.
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