Дзюба про 2:3 с «Бетисом»: «Третий гол «Зенит» сам себе привез. На таком уровне это недопустимо»

высказался о поражении «Зенита» от (2:3) в .

«Очень хороший матч, мне кажется, в целом... Наверное, нельзя начинать дома с 0:2. Но мы сто процентов будем это разбирать, будет анализ. В целом нам удалось вернуться. Мы сделали счет 2:2. Это было очень интересно, круто. У меня был моментик, а перед этим был момент у Клаудиньо.

В целом очень интересная игра, понравилась зрителю. Обидно, что проиграли. Третий гол мы привезли сами себе. На таком уровне это, наверное, недопустимо. Но тем интереснее будет поехать туда.

Хотя мы, конечно, понимаем, что дома нужно было выигрывать, поскольку команды из Испании и Португалии они домашние, любят играть в своей атмосфере. Там нам будет очень трудно, но посмотрим», – сказал форвард «Зенита».

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