«Не собираюсь бежать из Украины. Стараюсь меньше читать новости – лишнее накручивание». Тренер «Ингульца» Бартулович об обострении конфликта с Россией

Асистент главного тренера «Ингульца» отреагировал на сообщения о возможном вторжении российских войск в Украину.

«Много думаю об этой ситуации. Переживаю, как и все. Но я не собираюсь никуда бежать из Украины. Там мой дом, моя семья. Я живу в Днепре, я буду там и в будущем. Сейчас я на сборах в Турции с командой. 24 февраля мы возвращаемся домой.

Постоянно читаю новости, но стараюсь менше во все это погружаться. Как по мне, хватает и лишних накручиваний. Например, слежу за тем, как Хорватия подает новости.

Все пишут, что в Украине очень напряженная ситуация и дают неутешительные прогнозы о начале войны. Неприятные вещи пишут», – приводит слова Бартуловича Tribuna.com со ссылкой на «Футбол 24».