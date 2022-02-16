Директор «Металлиста 1925» о возможном вторжении России: «Украина – очень сильная страна. Те, кто думает, что нас можно легко обидеть, могут получить по зубам»

Исполнительный директор 1925» Андрей Неделин прокомментировал сообщения о возможном вторжении российских войск в .

«У нас совершенно спокойная обстановка. Паники в глазах нет, никто из легионеров не подходил, не жаловался на судьбу. Нет никаких волнений по поводу возможного вторжения.

Боюсь предположить, но кажется, что они здесь [на сборе в Турции] никакой подобной информации не получают. Наши информационные каналы они не читают. Для них все на уровне слухов.

Впрочем, ни ко мне, ни к кому-то еще из руководителей не обращались с просьбами о перемещении в Бразилию, возвращении на родину. Украинцы у нас очень бодрые ребята, сильные духом, они все это, как кажется по внешним признакам, переводят в шутки.

И, конечно, до конца никто не хочет верить в такую ​​возможность. В сложившуюся ситуацию и к чему это может привести. Но украинцы, в первую очередь, поддерживают себя, своих партнеров по команде.

Никаких проблем вообще не наблюдаем. Все готовятся к старту чемпионата, все понимают, что старт будет очень трудным. Футболисты полностью сконцентрированы на тренировочном процессе. Никаких проблем нет у них, никаких плохих ожиданий от возвращения в Украину.

Соответственно, никто ни с какими просьбами по прекращению контрактов не обращался. Эта тема внутри коллектива не особо обсуждается. Грубо говоря, футболисты сейчас изолированы от этого процесса. Когда общаются с родными, как они нам говорят, тоже эти темы не обсуждают. Соответственно, нет ничего такого, что может повлиять на их дальнейшую работу в нашем клубе. Негатива никакого нет. У футболистов все хорошо, они продолжают работать.

Относительно вторжения. Мне лично даже не хочется обсуждать эту тему. Делать какие-то послания во вселенную. Могут или не могут. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность нашим военным, вселяющим уверенность в нас. Я уверен, что у нас достаточно сил, средств и инструментов, чтобы отразить любую атаку. Мы достаточно сильная нация, очень сильная страна.

Мы находимся на своей земле, теоретические захватчики не должны нас пугать. Тем более, что цивилизованный мир должен отреагировать на это должным образом.

Если у кого-то есть мысли, что нас можно так легко обидеть, я бы на их месте придержал лошадей и даже не думал двигаться в нашу сторону – могут получить по зубам», – цитирует Неделина Tribuna.com.