Президент «Шахтера»: «Донецк может быть счастливым только в единой Украине. Мечтаю услышать гимн ЛЧ на «Донбасс Арене»

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Президент «Шахтера» Ринат Ахметов посетил металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе.

«Почему я здесь сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить эти волнения и тревогу.

У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина. А самое главное – счастливые люди, счастливые украинцы.

Моя формула успеха состоит из трех компонентов – любовь, вера и знание. Мы любим Мариуполь, мы любим Украину. Мы верим в них.

И я точно знаю, что вместе мы добьемся огромных успехов. В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим университет. Мы сделаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольцев были достойная работа, зарплата и счастливая жизнь.

Мы сегодня в 120 км от моего родного Донецка. Я не был в своем родном родном городе 8 лет. У меня есть мечта: услышать гимн Лиги чемпионов на «Донбасс Арене», выступать перед родными болельщиками, перед моими земляками.

Я уже не раз говорил и еще раз повторю это: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы», – приводит слова Ахметова украинская Tribuna.com.

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