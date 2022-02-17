Глава УАФ: «Украина – сильная страна, у нас сильная армия. Мы уверены, будет мир и процветание нашего футбола»

Глава УАФ Андрей Павелко высказался о силе Украины и ее армии.

Павелко дал комментарий в День единения Украины (16 февраля) на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск.

«У нас есть сложная, но очень важная задача. Нужно через футбол, который дает позитив нашим болельщикам, дать понять людям, что жизнь продолжается.

– сильная страна. У нас сильная армия. Сейчас очень важно спокойствие в наших сердцах и семьях. Важно, чтобы в День единения и каждый день нашим близким передавался покой.

Не вижу никаких проблем для возобновления чемпионата. УПЛ стартует 25 февраля, потом нас ждут кубковые матчи. Мы уверены, что тяжелые дни пройдут, будет мир и процветание нашего футбола.

Ждем игру с Шотландией в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Это будет одно из главных событий в этом году для наших болельщиков», – сказал Павелко.