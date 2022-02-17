Гендиректор «Львова»: «Угроза вторжения России возникла не сегодня – у нас 8-й год война. Игроки спокойны»

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Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук прокомментировал сообщения о возможном вторжении российских войск в Украину.

«Пока как легионеры, так и игроки с украинским гражданством сохраняют спокойствие, ведь угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера – у нас 8-й год идет война.

Что касается команды, то она вернулась со сборов в Турции. У игроков будет несколько дней для отдыха, после чего начнется подготовка ко второй части УПЛ. Все это будет происходить в штатном режиме», – цитирует Левчука Tribuna.com.

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