Гендиректор «Львова»: «Угроза вторжения России возникла не сегодня – у нас 8-й год война. Игроки спокойны»

Генеральный директор Вадим Левчук прокомментировал сообщения о возможном вторжении российских войск в .

«Пока как легионеры, так и игроки с украинским гражданством сохраняют спокойствие, ведь угроза вторжения возникла не сегодня и даже не вчера – у нас 8-й год идет война.

Что касается команды, то она вернулась со сборов в Турции. У игроков будет несколько дней для отдыха, после чего начнется подготовка ко второй части УПЛ. Все это будет происходить в штатном режиме», – цитирует Левчука Tribuna.com.