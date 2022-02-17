Шнякин о «Зените»: «Это все можно гибкостью назвать, а можно и суетой. Чтоб «Бетис» пройти, надо не запускать дома три»

Комментатор поделился мыслями после игры «Зенита» и (2:3) в стыковом матче за выход в 1/8 финала .

«Творческая лаборатория», поиски, 16 схем и реакция на события – это все, конечно, гибкостью можно назвать. А можно и суетой.

Понять бы, что в итоге штаб «Зенита» хочет.

А игрушка скорее ничейная, бодрая. Но чтоб «Бетис» пройти, надо не запускать дома целых три», – написал Шнякин.

«Зенит» испортил игру глупыми ошибками: Ракицкий не успевал, команда сбоила, Кержаков подвел