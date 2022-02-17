Шнякин о «Зените»: «Это все можно гибкостью назвать, а можно и суетой. Чтоб «Бетис» пройти, надо не запускать дома три»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мыслями после игры «Зенита» и «Бетиса» (2:3) в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

«Творческая лаборатория», поиски, 16 схем и реакция на события – это все, конечно, гибкостью можно назвать. А можно и суетой. 

Понять бы, что в итоге штаб «Зенита» хочет. 

А игрушка скорее ничейная, бодрая. Но чтоб «Бетис» пройти, надо не запускать дома целых три», – написал Шнякин.

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