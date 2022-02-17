Дмитрий Песков: «К сожалению, Путин не смотрел фигурное катание. Идет совещание по экономическим вопросам»

Теги сборная России Владимир Путин Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Дмитрий Песков Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрел ли президент выступления фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сегодня россиянка Анна Щербакова победила, Александра Трусова завоевала серебро. Камила Валиева стала 4-й. 

«Нет, к сожалению, (президент) не смотрел. Идет совещание по экономическим вопросам», – сказал Песков. 

Чемпионское счастье Щербаковой: вскинула победно кулак, пританцовывала и посылала сердечки в камеру

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой на Олимпиаде, которая осталась без золота

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные