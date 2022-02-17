Дмитрий Песков: «К сожалению, Путин не смотрел фигурное катание. Идет совещание по экономическим вопросам»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрел ли президент выступления фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сегодня россиянка победила, завоевала серебро. стала 4-й.

«Нет, к сожалению, (президент) не смотрел. Идет совещание по экономическим вопросам», – сказал Песков.

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