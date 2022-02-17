Дмитрий Песков: «К сожалению, Путин не смотрел фигурное катание. Идет совещание по экономическим вопросам»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрел ли президент выступления фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Сегодня россиянка Анна Щербакова победила, Александра Трусова завоевала серебро. Камила Валиева стала 4-й.
«Нет, к сожалению, (президент) не смотрел. Идет совещание по экономическим вопросам», – сказал Песков.
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