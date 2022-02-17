Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.
Фигуристка, лидировавшая после короткой программы у женщин, после произвольной не попала в тройку призеров, став четвертой на Олимпиаде-2022.
«Это трагедия! То, что они устроили — это уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить.
Поздравляю Щербакову с потрясающим прокатом, Сашу Трусову с фантастическим прокатом! Блистательно.
Ждал, что Камила справится, но все волнения наложились на неё. Что хотели, то они и сделали. МОК и WADA уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слез», — сказал Жулин.