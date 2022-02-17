Жулин о Валиевой: «Уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Александр Жулин Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. 

Фигуристка, лидировавшая после короткой программы у женщин, после произвольной не попала в тройку призеров, став четвертой на Олимпиаде-2022.

«Это трагедия! То, что они устроили — это уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить.

Поздравляю Щербакову с потрясающим прокатом, Сашу Трусову с фантастическим прокатом! Блистательно.

Ждал, что Камила справится, но все волнения наложились на неё. Что хотели, то они и сделали. МОК и WADA уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слез», — сказал Жулин. 

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