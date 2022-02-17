Английский телеведущий Морган о Валиевой: «Издевательство над детьми, спонсируемое Россией. Организаторы Игр – позорные соучастники»

Английский журналист и телеведущий поделился мыслями после завершения соревнований одиночниц в фигурном катании.

Морган отреагировал на публикацию журналистки Джулии Стюарт-Бинкс, которая написала: «Хоть я и не согласна с тем, что Камиле Валиевой стоило разрешить участвовать в соревнованиях, я беспокоюсь о том, что этот человек прошел через такое. Тренеры оказали ей плохую услугу и сделали пешкой в борьбе за успех. Ее выбросят и перейдут к следующему ребенку».

Морган в ответ на этот пост написал: «100%. Это издевательство над детьми, спонсируемое Россией. И организаторы Олимпийских игр поощряют это. Они – позорные соучастники».

Напомним, после командного турнира на в Пекине, где сборная России выиграла золото, стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Россиянку допустили до личных соревнований, однако в случае, если она попадет на пьедестал, церемония награждения не состоится. Разбирательства по этому вопросу продолжатся после Олимпиады.

Сегодня Валиева дважды упала и сделала несколько ошибок в произвольной программе. Она заняла 4-е место.

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