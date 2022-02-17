«Купил футболку с «7:1» и гулял в ней в Бразилии в отпуске». Клаудиньо о победе над «Спартаком»

Полузащитник Клаудиньо рассказал о наиболее запомнившихся ему матчах за клуб.

– Назовите топ-3 матча «Зенита» осенью?

– Первый – это, конечно, 7:1 со . Потом 3:3 с «Челси» и 4:1 с «Динамо».

Кстати, футболку с «7:1» на груди, которую выпустили после той игры, не только купил, но и потом гулял в ней в Бразилии во время отпуска (улыбается).

– А самым драматичным был матч с «Динамо» на выезде?

– Возможно. Тем более сначала я не забил пенальти. Затем уже занес мяч в ворота с игры, почти как в регби. Настолько хотелось забить.

В целом же, считаю, 1:1 – нормальный результат для выездной встречи с принципиальным соперником, – сказал бразилец.

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