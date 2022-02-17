Семак против продления контракта с Дзюбой. Аршавин поддерживает тренера (Metaratings.ru)

Главный тренер категорически против продления контракта с форвардом , сообщает Metaratings.ru.

Соглашение с 33-летним футболистом действует до лета 2022 года. Семак, по данным источника, хотел бы, чтобы Дзюба покинул команду еще до закрытия зимнего трансферного окна, учитывая сохраняющийся интерес со стороны «Рубина».

Руководство «Зенита» не планирует отпускать Дзюбу зимой и пытается убедить тренера в необходимости сохранения футболиста.

При этом на стороне Семака в данном вопросе выступает заместитель гендиректора по спортивному развитию , который не видит необходимости в подписании нового соглашения с Дзюбой.

Контракт Семака с «Зенитом» истекает в конце сезона-2021/22. Отмечается, что если клуб не продлит соглашение с 45-летним тренером, то Дзюба с большой долей вероятности подпишет новый контракт и останется в «Зените».

Статистику Дзюбы можно изучить здесь.