«Новая классика». «Зенит» выпустил в продажу футболки «7:1» после победы над «Спартаком»

«Зенит» выпустил в продажу футболки, посвященные победе над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура РПЛ.
В продажу поступили футболки темно-синего цвета, на груди у которых нанесен счет вчерашней игры.
«Новая классика», – прокомментировала выпуск майки пресс-служба «Зенита».
Цена такой футболки – 1400 рублей.
Фото: интернет-магазин «Зенита»
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