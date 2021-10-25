«Новая классика». «Зенит» выпустил в продажу футболки «7:1» после победы над «Спартаком»

«Зенит» выпустил в продажу футболки, посвященные победе над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура .

В продажу поступили футболки темно-синего цвета, на груди у которых нанесен счет вчерашней игры.

«Новая классика», – прокомментировала выпуск майки пресс-служба «Зенита».

Цена такой футболки – 1400 рублей.

Фото: интернет-магазин «Зенита»

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