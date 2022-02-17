Малком: «Пусть лучше «Бетис» считает себя фаворитом, а мы спокойно будем делать свою работу. «Зенит» может играть с кем угодно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Бетис Лига Европы УЕФА Малком Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о предстоящих стыковых матчах Лиги Европы с «Бетисом».

– Возвращение «Зенита» получится огненным: первая же официальная игра – и сразу в плей-офф Лиги Европы.

– Главное для нас – подойти к первой игре в хороших физических кондициях. Мы усердно работали для этого на сборах, верим в свои силы и собираемся планомерно идти от матча к матчу.

Нам прекрасно известны качество и мастерство наших игроков, мы можем играть с кем угодно, матчи в группе Лиги чемпионов в этом сезоне показали это.

– Многие называют «Бетис» фаворитом, болельщики испанцев уверены, что их команда легко пройдет в следующий раунд. Такая атмосфера напрягает или, наоборот, добавляет мотивации?

– Никакого напряжения, абсолютно. Это лишь придает сил, и не только мне, но и всем игрокам: пусть лучше они считают себя фаворитами, а мы спокойно будем делать свою работу, сосредоточившись на игре.

Мы знаем, при должной мотивации все в наших руках, как это было в недавних матчах с «Челси» и «Ювентусом». И встречи с «Бетисом» в этом плане не будут исключением.

– Ваше мнение о предстоящем сопернике?

– «Бетис» очень силен. С испанскими командами вообще тяжело играть – они любят владеть мячом, постоянно ищут шанс в атаке. Хорошо знаю этот стиль.

Но мы будем предельно сконцентрированы с первой и до последней минуты, и у нас обязательно будут возможности, чтобы добиться желаемого результата. Я в этом уверен.

– «Зенит» давно не выигрывал в еврокубках в гостях. В противостоянии с «Бетисом» стоит делать ставку на домашнюю встречу?

– Мы делаем ставку на выход в следующую стадию, а для этого должны хорошо и качественно провести как домашний, так и выездной матч. Нет ничего удивительного в том, что гостевые игры даются сложнее.

Абсолютно каждая европейская команда – «Зенит» не исключение – особенно сильна в родных стенах, где ее поддерживают болельщики, родные и близкие, где готовность к борьбе даже не сто, а двести процентов. Думаете, «Челси» или «Юве» приезжали в Петербург без тревоги и волнения за итоговый результат? Еще чего, – сказал бразилец.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также на сайте будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Опрос

«Зенит» стартует в плей-офф Лиги Европы. Начнет с победы?
7758 голосов
Да
2.45 Зенит
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Нет, будет ничья
3.45 Лига Европы УЕФА
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Нет, «Бетис» выиграет
2.85 Бетис
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные