Геннадий Орлов: «В новой модели «Зенита» места Дзюбе не находится. Неслучайно он сидит на скамейке»

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Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы в «Зените».

«Останется ли Дзюба в «Зените» или нет, точно сейчас никто не скажет. Думаю, этот вопрос пока находится в стадии решения.

Однако можно сделать определенные выводы, наблюдая за селекцией питерцев. Видно, что тренер Сергей Семак выстраивает для команды новую модель игры.

Для поддержки скоростных Малкома, Вендела и Клаудиньо в зимнее трансферное окно были куплены два очень быстрых нападающих – Сергеев и Юри Алберто.

Очевидно, что в этой игровой модели места Дзюбе не находится. Неслучайно он сидит на скамейке запасных», – сказал Орлов.

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