Геннадий Орлов: «В новой модели «Зенита» места Дзюбе не находится. Неслучайно он сидит на скамейке»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы в «Зените».
«Останется ли Дзюба в «Зените» или нет, точно сейчас никто не скажет. Думаю, этот вопрос пока находится в стадии решения.
Однако можно сделать определенные выводы, наблюдая за селекцией питерцев. Видно, что тренер Сергей Семак выстраивает для команды новую модель игры.
Для поддержки скоростных Малкома, Вендела и Клаудиньо в зимнее трансферное окно были куплены два очень быстрых нападающих – Сергеев и Юри Алберто.
Очевидно, что в этой игровой модели места Дзюбе не находится. Неслучайно он сидит на скамейке запасных», – сказал Орлов.