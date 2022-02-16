Геннадий Орлов: «В новой модели «Зенита» места Дзюбе не находится. Неслучайно он сидит на скамейке»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего в «Зените».

«Останется ли Дзюба в или нет, точно сейчас никто не скажет. Думаю, этот вопрос пока находится в стадии решения.

Однако можно сделать определенные выводы, наблюдая за селекцией питерцев. Видно, что тренер выстраивает для команды новую модель игры.

Для поддержки скоростных , и Клаудиньо в зимнее трансферное окно были куплены два очень быстрых нападающих – Сергеев и Юри Алберто.

Очевидно, что в этой игровой модели места Дзюбе не находится. Неслучайно он сидит на скамейке запасных», – сказал Орлов.