«Зенит» готов продлить контракт с Дзюбой, но решение примет Семак

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий Артем Дзюба может продлить контракт с «Зенитом».

Руководство петербургского клуба готово предложить 33-летнему форварду новое соглашение.

Окончательное решение о продолжении сотрудничества с игроком примет главный тренер команды Сергей Семак.

По данным «Спорт-Экспресса», на данный момент Семак сомневается, что Дзюба необходим «Зениту» в будущем.

Срок действующего договора Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета этого года. Он выступает за клуб с сезона-2015/16.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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