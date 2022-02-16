«Зенит» готов продлить контракт с Дзюбой, но решение примет Семак

Нападающий Артем Дзюба может продлить контракт с «Зенитом».
Руководство петербургского клуба готово предложить 33-летнему форварду новое соглашение.
Окончательное решение о продолжении сотрудничества с игроком примет главный тренер команды Сергей Семак.
По данным «Спорт-Экспресса», на данный момент Семак сомневается, что Дзюба необходим «Зениту» в будущем.
Срок действующего договора Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета этого года. Он выступает за клуб с сезона-2015/16.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.