Депутат Терюшков не видит проблем в введении Fan ID со следующего сезона: «Болельщик сможет оформить карту онлайн или лично в МФЦ»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с введением Fan ID в .

– Появляется информация, что паспорт болельщика, возможно, не будет введен в следующем сезоне. Увидеть Fan ID в следующем сезоне маловероятно?

– Я не вижу особо сильных проблем, если честно. Закон принят, он вступает в силу с 1 июля. Минцифры уже должно разработать регламент, по которому будет понятно, как будет осуществлена государственная услуга – в частности, предоставление персонифицированной карты.

А дальше уже правительство РФ через Минспорта определяет перечень мероприятий, на которых будет работать эта карта. Речь, конечно же, идет о РПЛ. Получить паспорт болельщика можно будет на Госуслугах.

– Какова вероятность, по вашему мнению, что Fan ID нужно будет оформлять болельщикам уже для следующего сезона, чтобы попасть на стадион?

– Мне сложно об этом говорить. Здесь все будет зависеть и от решения Минспорта, и от стадионов – на сколько объекты готовы принять эту систему. Первая история – нужно разработать регламент оказания государственной услуги по оформлению персонифицированной карты – этим занимается Минцифры. Каждый болельщик сможет оформить Fan ID онлайн через Госуслуги или лично в ближайшем МФЦ.

Следующий вопрос – определение Правительства РФ и Минспорта – уровень тех мероприятий, на которых будет необходима персонифицированная карта вместе с билетом. Дальше – объекты спорта, где проходят мероприятия, должны будут пройти модернизацию. Тут вопрос уже к органам исполнительной власти, это техническая часть, – сказал Терюшков.

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