Фирмино забил за «Ливерпуль» впервые за 8 игр – «Интеру» в 1/8 финала ЛЧ

Нападающий открыл счет в матче 1/8 финала чемпионов против «Интера» (1:0, второй тайм).

На 75-й минуте бразилец затылком переправил мяч в ворота «Интера» после передачи от Эндрю Робертсона.

Фирмино забил за «Ливерпуль» впервые за 8 матчей. В прошлый раз он отличился в игре Кубка Англии против (4:1), которая прошла 9 января.

Статистику 30-летнего форварда можно изучить здесь.

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Есть версия, что победы «Интера» в Кубке чемпионов – благодаря подкупу судей. Ее выдвинул «Ливерпуль» в 1965-м