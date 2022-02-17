Фирмино забил за «Ливерпуль» впервые за 8 игр – «Интеру» в 1/8 финала ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино открыл счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:0, второй тайм).
На 75-й минуте бразилец затылком переправил мяч в ворота «Интера» после передачи от Эндрю Робертсона.
Фирмино забил за «Ливерпуль» впервые за 8 матчей. В прошлый раз он отличился в игре Кубка Англии против «Шрусбери» (4:1), которая прошла 9 января.
Статистику 30-летнего форварда можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Также ее можно смотреть на сайте в прямом эфире.
Есть версия, что победы «Интера» в Кубке чемпионов – благодаря подкупу судей. Ее выдвинул «Ливерпуль» в 1965-м