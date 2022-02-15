Юрген Клопп: «Мне нравилось правило выездного гола. Но мы играем не для того, чтобы хоть как-то пройти дальше»

Главный тренер «Ливерпуля» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ответил на вопрос об отмене правила выездного гола.

«Мы сможем больше сказать по этому поводу после двух матчей. Но на самом деле я не могу припомнить ни одной игры, когда мы выходили на поле, думая: «Окей, забить хотя бы один гол – уже отлично». Мы играем, чтобы добиться результата, что бы это ни значило.

Я не знаю, что будет хорошим результатом в данный момент: победа – это отлично, может быть, все закончится ничьей. Посмотрим. Прежде всего, мы должны играть.

На самом деле, мне всегда нравилось это правило, даже когда я был простым болельщиком. В своей жизни я дольше просто смотрел , чем был ее частью, и мне нравилось правило выездного гола. Я не знаю точно, почему от него отказались, но теперь оно исчезло, и все в порядке.

Мы справляемся с этим, но не думаю, что это серьезно влияет на то, как мы играем, потому что мы выходим на поле не для того, чтобы хоть как-нибудь пройти дальше. Мы стараемся показывать нашу лучшую игру и, честно говоря, победить. Но это действительно сложно», – сказал Клопп.

сыграет с «Интером» в гостях завтра, 16 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.