Фабио Капелло: «Нынешний «Ливерпуль» – не та же команда, что была несколько месяцев назад. Их вратарь был лучшим игроком всех последних матчей»

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Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказался об игре «Ливерпуля» перед матчем с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нынешний «Ливерпуль» – это не та же команда, что была несколько месяцев назад. Клопп сказал, что это его сильнейшая команда? Что ж, конечно он это скажет, каких еще слов вы от него ждете?

В последнее время вратарь «Ливерпуля» становился лучшим игроком каждого матча. Это многое говорит о том, как они защищаются», – сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia.

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