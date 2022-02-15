Клопп о 6 победах в группе ЛЧ: «Невероятно, но сейчас это не поможет. Эти результаты не влияют на плей-офф»

Главный тренер поделился мыслями перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против .

– Исторически результаты групповой стадии не влияют на то, что происходит в плей-офф. Так что преимущества у нас нет. Здорово, что мы это сделали [выиграли все 6 матчей в группе], но мы не ожидали, что сможем так выступить в такой группе (соперниками «Ливерпуля» были «Милан», «Атлетико» и «Порту» – Sports.ru).

Если честно, я и не думал, что есть такой шанс, но парни сделали это, и это невероятно, но сейчас это не поможет. Такой результат лишь показывает, что мы хорошая команда, но мы и раньше это знали.

Когда мы выходили в финалы Лиги чемпионов, в группе мы играли средне. Мы тяжело выходили из нее, но это не помешало нам провести плей-офф хорошо. Мы хотим снова так выступить. Нас ждет 51-я игра в под моим руководством, и я рад, что мы набрались опыта в этом турнире, и мы хотим это использовать.

Мы знаем, что сыграем против очень сильной команды с особым стилем игры. Это играющая команда, которая очень хороша в обороне. Сложный соперник. Нас ждет хороший матч.

– Станет ли преимуществом то, что первую игру вы проведете в гостях?

– Надеюсь. До игры сложно судить. Это должно стать преимуществом, но все зависит от результата в Милане. Это не решающий момент, мы не хотим слишком полагаться на «Энфилд». Здорово, что стадион может помочь нам, когда это необходимо, но будет лучше, если нам не нужно будет сильно на него полагаться, – сказал Клопп.

«Ливерпуль» сыграет с «Интером» завтра, 16 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.