Индзаги о «Ливерпуле»: «Одна из сильнейших команд Европы. «Интер» постарается пройти дальше»

Главный тренер высказался перед первым матчем 1/8 финала с «Ливерпулем».

«Английские клубы очень сильны, все они выиграли свои группы, кроме «Челси». «Ливерпуль» – одна из сильнейших команд Европы, но наши парни заслужили право участвовать в подобных матчах.

Мы много лет не играли в 1/8 финала ЛЧ и постараемся пройти дальше, хотя это будет очень тяжело. На бумаге «Ливерпуль» фаворит, но все покажут матчи. Я попрошу парней выйти на поле и, ни о чем не думая, сыграть в наш футбол, показать наши идеи. Все решит страсть.

Все игры начинаются с 0:0. Мы будем использовать свои методы, у нас будет своя мотивация. В некоторых матчах важно позаботиться о каждой мелочи.

Мы видели игры , в том числе с «Миланом». У него глубокий состав, отличный тренер, команда действует интенсивно, так что нам нельзя выключаться», – сказал Индзаги.