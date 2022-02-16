«Месси должен обслуживать Мбаппе, если «ПСЖ» хочет выиграть ЛЧ, но я не вижу Лео на поле. О семи «Золотых мячах» даже не говорю». Ротен о Лионеле

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен оценил игру нападающих парижан Килиана Мбаппе и Лионеля Месси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).
«Я очень доволен игрой Мбаппе. Мы ожидали подобного. Невероятный матч от него, он снова принес команде победу. Мбаппе – потрясающий. Когда я вижу его действия... Мы с ним занимались разными видами спорта. Фантастика.
Мбаппе помогала команда, которая в этом раз была гораздо лучше, чем обычно. Должен ли Мбаппе быть лидером атаки «ПСЖ»? Это очевидно. Независимо от того, будет он следующем сезоне в «ПСЖ» или в «Реале», он будет невероятно важен.
Он настолько выше других, что автоматически появляется зависимость от Мбаппе. Килиан всегда в движении, делает невероятные вещи.
Месси должен обслуживать Мбаппе, очевидно. Но я не вижу Месси на поле. О семи «Золотых мячах» я даже не говорю.
На сегодня Месси и Неймар позади Мбаппе с учетом его таланта. Они способны это принять, но публично об этом не скажут. Если «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов, им придется обслуживать Мбаппе», – заявил Ротен.