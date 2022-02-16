Иван Кампо: «Присутствие Месси прекрасно для команды. Можно заметить, как он влияет на партнеров»

Бывший защитник поделился впечатлениями после поражения от (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» выглядел безучастным. Команда провела неудачный матч, ни разу не пробила в створ, и это очень странно. «ПСЖ» был гораздо сильнее.

Я бы сыграл по-другому, наверное, выпустил бы пять полузащитников и больше бы прессинговал, чтобы «ПСЖ» начал чувствовать себя менее комфортно.

Модрич растворился, Бензема чувствовал себя некомфортно, и Менди пропустят ответный матч, однако будет эффект «Бернабеу», и если «Реал» прибавит, то будут шансы.

Присутствие Месси прекрасно для команды. Можно заметить, как он влияет на партнеров.

Также мне понравилась свежесть Мбаппе. Он силен и знает, как обойти соперников. В нем была искра.

Надеюсь, мы увидим Мбаппе в другой команде в следующем сезоне. «Реалу» нужен такой игрок для борьбы в Лиге чемпионов», – сказал Кампо.

Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4