Фабио Капелло: «Месси не сделал ни одной обводки с «Реалом». Кажется, он грустит»

Бывший тренер «Милана», «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло оценил игру футболистов «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала чемпионов с «Реалом» (1:0).

«Верратти был бы лучшим игроком матча, если бы не Мбаппе. Килиан был абсолютно лучшим в этой игре. Верратти показал отличную игру, доминируя в полузащите.

Невозможно думать, что Месси все растерял за 6 месяцев. Однако он не сделал даже одной обводки. Мне кажется, что он грустит», – сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia.

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