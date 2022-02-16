Леонардо говорил судье в перерыве матча с «Реалом», что Верратти не заслужил желтую. Его могут наказать

В перерыве матча 1/8 финала чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» (1:0) случился спорный эпизод.

Президент парижан и спортивный директор клуба Леонардо спустились в подтрибунное помещение, чтобы пройти в раздевалку «ПСЖ». Там находились и сотрудники «Реала».

Леонардо подошел к судье , который работал на матче, и выразил недовольство желтой карточкой, которую получил полузащитник на 40-й минуте, заявив, что предупреждение было вынесено незаслуженно. Такое поведение спортдиректора «ПСЖ» не понравилось представителям «Реала». Они обратили внимание на этот эпизод, потому что у клубов напряженные отношения.

Через несколько дней станет известно, внес ли Орсато этот эпизод в протокол матча. Если это произошло, дисциплинарный комитет рассмотрит эту ситуацию и решит, наказывать ли .

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