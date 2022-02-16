Вратарь рассказал, как у него получилось отразить пенальти, который исполнял нападающий в матче 1/8 финала (0:1).

«Очевидно, он бьет много пенальти, поэтому угадать сложно.

Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый угол, так что мне казалось очевидным, что он пробьет в левый [от голкипера]. Может, по центру, как он забил «Лейпцигу».

Я просто сказал себе: «Хорошо, прыгнем влево», и сделал хороший сэйв», – сказал Куртуа.

Как же обидно за Куртуа! Потащил пенальти Месси (изучает его удары), но пропустил между ног