Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как у него получилось отразить пенальти, который исполнял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
«Очевидно, он бьет много пенальти, поэтому угадать сложно.
Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый угол, так что мне казалось очевидным, что он пробьет в левый [от голкипера]. Может, по центру, как он забил «Лейпцигу».
Я просто сказал себе: «Хорошо, прыгнем влево», и сделал хороший сэйв», – сказал Куртуа.
Как же обидно за Куртуа! Потащил пенальти Месси (изучает его удары), но пропустил между ног