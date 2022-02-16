Тибо Куртуа: «Месси бьет много пенальти, угадать сложно. Он не забил несколько, когда бил в правый угол, и мне казалось очевидным, что он пробьет в левый»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как у него получилось отразить пенальти, который исполнял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Очевидно, он бьет много пенальти, поэтому угадать сложно.

Он не забил несколько пенальти, когда бил в правый угол, так что мне казалось очевидным, что он пробьет в левый [от голкипера]. Может, по центру, как он забил «Лейпцигу». 

Я просто сказал себе: «Хорошо, прыгнем влево», и сделал хороший сэйв», – сказал Куртуа.

Как же обидно за Куртуа! Потащил пенальти Месси (изучает его удары), но пропустил между ног

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