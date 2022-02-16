Минспорт о лимите: «Будем вносить изменения по итогам рассмотрения предложений РФС»

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РФС представил в Министерство спорта России свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в РПЛ.

Предложения сейчас находятся на рассмотрении в ведомстве. Проводятся дополнительные консультации с экспертами.

«По итогам рассмотрения предложений РФС Министерство спорта будет вносить изменения в действующий лимит на легионеров, – заявили в министерстве.

В РПЛ действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно. 

РФС и Минспорта согласовали новый лимит: максимум 8 иностранцев на поле, не более 13 в заявке и «налог на легионеров»

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