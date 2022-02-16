Почеттино о праздновании гола «Реалу»: «Паредес подбежал и ударил меня грудью. Я думал, что сломал нос»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, что полузащитник Леандро Паредес чуть не сломал ему нос во время празднования победного гола в ворота «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Я почувствовал две вещи. Первой была радость, потом Паредес подбежал ко мне и ударил меня грудью по носу. Я подумал, что сломал его, я позвал доктора и сказал: «Кажется, я сломал нос».

На мне была маска, и я думал, что сломал нос. Так что у меня было два чувства – радость, за которой последовала боль в носу», – сказал Почеттино.

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