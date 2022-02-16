Президент «ПСЖ» об 1:0 с «Реалом»: «Мы контролировали игру с первой до последней минуты. Идеальный матч»

Президент поделился впечатлениями после победы над в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Мы провели очень хороший матч, футболисты были настоящей командой. Мы контролировали игру с первой до последней минуты, вплоть до гола. Это был идеальный матч.

Мы очень гордимся показанной игрой, но это только первый тайм. Я верю, что игроки и тренер сохранят холодную голову. Мы готовы к ответному матчу», – сказал Аль-Хелайфи.

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