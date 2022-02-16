Анчелотти о 0:1 с «ПСЖ»: «Мбаппе неудержим. Мы пытались контролировать его, но он всегда может что-то придумать, и придумал в последнюю минуту»

Главный тренер высказался о поражении от в 1/8 финала чемпионов (0:1).

«Я сказал судье [Даниэле Орсато], что на мой взгляд, две желтые карточки, которые он нам показал, были неочевидными.

Мбаппе неудержим, мы пытались контролировать его, Милитао справился очень хорошо, но он всегда может что-то придумать, и придумал в последнюю минуту».

О том, выбрал ли он консервативную тактику

«Мы пытались начать матч, играя от обороны, но это не сработало. Низкий блок должен быть агрессивнее, но это не был консервативный подход. У нас не получилось завладеть мячом, как мы уже знаем».

О причине верить в победу во втором матче

«То, что у нас будет 11 плюс 50 000 человек. Вот в чем причина», – сказал Анчелотти.

Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом»

«Реал» давно не был так тосклив: антирекорды по xG и ударам, худший показатель по владению в ЛЧ за 4 года

«ПСЖ» – короли поздних голов. Мбаппе лишь дополнил коллекцию этого сезона