Анчелотти о 0:1 с «ПСЖ»: «Мбаппе неудержим. Мы пытались контролировать его, но он всегда может что-то придумать, и придумал в последнюю минуту»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Даниэле Орсато Килиан Мбаппе Эдер Милитао Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Я сказал судье [Даниэле Орсато], что на мой взгляд, две желтые карточки, которые он нам показал, были неочевидными.

Мбаппе неудержим, мы пытались контролировать его, Милитао справился очень хорошо, но он всегда может что-то придумать, и придумал в последнюю минуту».

О том, выбрал ли он консервативную тактику

«Мы пытались начать матч, играя от обороны, но это не сработало. Низкий блок должен быть агрессивнее, но это не был консервативный подход. У нас не получилось завладеть мячом, как мы уже знаем».

О причине верить в победу во втором матче

«То, что у нас будет 11 плюс 50 000 человек. Вот в чем причина», – сказал Анчелотти.

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