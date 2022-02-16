Роналду о 2:0 с «Брайтоном»: «Есть только один способ вернуться на победный путь – усердная работа. Все остальное – просто шум»

Нападающий Криштиану Роналду поделился эмоциями от матча против (2:0), в котором он забил победный гол.

«Мы снова на ходу. Никто не сдается, есть только один способ вернуться на [победный] путь: усердная работа, командная работа, серьезная работа.

Все остальное – просто шум. Вперед, «Дьяволы»!🔴⚫️💪🏽» – написал Криштиану.

Роналду забил 15-й гол в 27 матчах за «МЮ» после возвращения в клуб. Подробная статистика 37-летнего португальца – здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.