Роналду о 2:0 с «Брайтоном»: «Есть только один способ вернуться на победный путь – усердная работа. Все остальное – просто шум»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями от матча АПЛ против «Брайтона» (2:0), в котором он забил победный гол.

«Мы снова на ходу. Никто не сдается, есть только один способ вернуться на [победный] путь: усердная работа, командная работа, серьезная работа.

Все остальное – просто шум. Вперед, «Дьяволы»!🔴⚫️💪🏽» – написал Криштиану.

Роналду забил 15-й гол в 27 матчах за «МЮ» после возвращения в клуб. Подробная статистика 37-летнего португальца – здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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