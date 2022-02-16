Роналду попал в стенку со штрафного в матче с «Брайтоном». У него нет голов после 8 ударов в «МЮ», в «Юве» был 1 мяч за 71 попытку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сумел реализовать штрафной удар в перенесенном матче 18-го тура против (0:0, перерыв).

В конце первого тайма 37-летний португалец попал в стенку со штрафного.

У Роналду нет голов после 8 ударов со штрафного в , в «Ювентусе» у него был 1 мяч за 71 попытку.

Криштиану не забивает за «Юнайтед» шесть матчей подряд – это его худшая серия с 2009-го. В 2022 году у португальца нет результативных действий.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.